Bei Nordex gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Ein Investor reduziert sein Engagement bei der Wind-Aktie. Dabei handelt es sich um das norwegische Finanzministerium und somit um den Staat Norwegen.Die Skandinavier hielten bisher 4,5 Prozent an Nordex. Laut aktueller Meldung ist der Anteil auf 2,31 Prozent verringert worden. Stichtag ist der 4. März.Dabei entfallen 2,27 Prozent direkt auf Aktien. An weiteren ...