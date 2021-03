Advanced Blockchain platziert neue Aktien

Bei Advanced Blockchain gibt es eine Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft gibt 231.000 neue Aktien aus. Das Bezugsrecht der Altaktionäre ist ausgeschlossen. Im Rahmen einer Privatplatzierung gehen die neuen Papiere an qualifizierte Investoren.Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 16,65 Euro. Damit kommen brutto fast 3,85 Millionen Euor in die Kasse der Gesellschaft. Mit dem frischen Geld will Advanced Blockchain wieter wachsen. Auch ...