Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Daimler Campus fürE-MobilitätDer Kampf um einige Flächen im Daimler-Stammwerk Untertürkheim steht für diegroßen Fragen der Autoindustrie: Baut man weiter Kurbelwellen oder errichtet maneinen nagelneuen Campus für die E-Mobilität? Der Konzern hat sich entschieden:Er will Platz für das E-Auto schaffen - auch im übertragenen Sinne. DieForderung steht geradezu symbolhaft für den Weg, auf den Ola Källenius denKonzern systematisch ausrichtet.Das Werk Untertürkheim, in dem sich der Wandel der Branche bündelt wie untereinem Brennglas, wird künftig die Entwicklung der Elektromobilität anführen -eine wichtige Weichenstellung und ein regelrechter Neustart. Der Verbrennerdagegen wird nicht nur in der Strategie zum Auslaufmodell, sondern auch dort, wosich die großen Wellen brechen - in der Produktion vor Ort.