„Wollen uns mit der Anleihe und unserem Konzept nachhaltig für den Kapitalmarkt empfehlen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der RAMFORT GmbH , Björn Wittke, im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche. Das Regensburger Immobilienunternehmen bietet noch bis zum 11.03.2021 seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2T47) mit einem Zielvolumen von 10 Mio. Euro an. Die fünfjährige RAMFORT-Anleihe 2021/26 wird dabei jährlich mit 6,75% p.a. verzinst und für Gewerbeimmobilien-Projekte eingesetzt. Auch die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2V43) auf der Suche nach passenden Investoren. Die fünfjährige Anleihe des Fintec-Unternehmens hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50% p.a. verzinst. Das Geschäftsmodell der Quant.Capital GmbH & Co. KG basiert auf einem schnellstmöglichen systematischen Börsenhandel. Geschäftsführer Dr. Dieter Falke hat der Anleihen Finder Redaktion die Geschäftstätigkeit und dessen Potential am Markt in diser Woche aufgezeigt.

Hinweis: In dieser Woche erschien auch unser aktueller Anleihen Finder-Newsletter-März-1-2021. Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und bleiben Sie stets informiert.

Die gegenwärtig in der Zeichnungsphase befindliche neue 8,00%-Anleihe der Agri Resources Group S.A. (ISIN: DE000A287088) wird von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Aufgrund des vorteilhaften Umfeldes mit einer zu erwartenden weiter ansteigenden Nachfrage nach nachhaltig produzierten Agrarrohstoffen in den nächsten Jahren, sei von einer anhaltend guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung auszugehen, so die KFM-Analysten. Die Euroboden GmbH wird nach vorläufigen Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2019/20 (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) einen Jahresüberschuss von 15,14 Mio. Euro erwirtschaften (Vorjahr: 25,37 Mio. Euro). Mit einem EBIT von 27,07 Mio. Euro (Vorjahr: 37,43 Mio. Euro) erreicht das Münchner Immobilienunternehmen nach dem Rekordvorjahr das zweitbeste Betriebsergebnis der Firmengeschichte. Darüber hinaus konnte Euroboden in den letzten Wochen weitere Nachplatzierungen seiner im letzten Jahr begebenen Anleihe 2020/25 abschließen. Das platzierte Volumen der 5,50%-Euroboden-Anleihe 2020/25 beläuft sich nunmehr auf mehr als 30 Mio. Euro.

Fonds-Zukäufe – der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P; „EMAF“) hat in dieser Woche zwei neue Anleihen in sein Portfolio aufgenommen. Zum einen hat der EMAF die neue 4,50%-Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) im Rahmen der Neuemission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Des Weiteren wurde dem FONDS auch die Anleihe 2021/26 (WKN A3KL8G) der Norske Skog ASA zugeteilt. Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 550 bps; Euribor floor 0%) der Norske Skog ASA mit einem Emissionsvolumen von 150 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro hat eine fünfjährige Laufzeit bis 02.03.2026. Das aktuelle Fondsvolumen des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS beläuft sich auf 17,38 Mio. Euro.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Emittenten-Nachrichten – kurz und kompakt: Die Ekosem-Agrar AG bereitet aktuell die Emission ihrer Debüt-Anleihe an der Börse Moskau im Volumen von bis zu 1,5 Mrd. Rubel (rund 17 Mio. Euro) vor. Die Rubel-Anleihe soll eine Laufzeit von drei Jahren haben und in den kommenden Tagen platziert werden. Das Bau-Projekt der GECCI Gruppe für 10 Einfamilienhäuser in Bockenem nimmt Formen an. Die Erschließung des Baulands hat begonnen und 50 % der geplanten Einfamilienhäuser des Anleihe-Projekts sind bereits reserviert. Die The Grounds Real Estate Development AG hat insgesamt 319 Studentenapartments in Leipzig und Magdeburg erfolgreich veräußert. 138 Studentenapartments wurden dabei in Leipzig an einen institutionellen Investor veräußert, weitere 181 Studentenapartments in Magdeburg an Privatanleger verkauft. Die BELANO medical AG intensiviert die Zusammenarbeit mit der Drogeriemarktkette Müller. In ihren 800 Filialen bietet die Handelskette mehrere von BELANO medical entwickelte mikrobiotische und medizinische Hautpflege-Produkte an. Die publity AG hat in ihrer Funktion als Asset Manager eine Büroimmobilie in Bad Homburg veräußert. Zu den Hauptmietern zählen die Deutsche Bahn sowie ein großer Klimaanlagenhersteller. Die Energiekontor AG hat den 50-MW-Onshore-Windparkprojekt Longhill in Großbritannien an Capital Dynamics verkauft. Und die JDC Group AG hat einen Vertrag über eine strategische Kooperation mit der irische Versicherungsgesellschaft Mediolanum unterzeichnet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW9 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Agri Resources, RAMFORT, Metalcorp, ABO Wind, Eyemaxx, The Grounds, TERRAGON, Quant.Capital, UniDevice, Wolftank, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2021: Agri Resources, RAMFORT, blueplanet, Ranft, Quant.Capital, R-LOGITECH, EMAF, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Grounds Real Estate, MGI, Bonds Monthly, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Dt. Lichtmiete, Ranft, blueplanet, Mutares, FCR Immobilien, SUNfarming, Eyemaxx, JDC, Bonds Monthly, ACTAQUA, Photon Energy, Agri Resources, Aves, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2021: LR Global, FCR Immobilien, blueplanet, R-LOGITECH, Ekosem-Agrar, Euroboden, Biohacks, MGI, Energiekontor, Aves, ENESPA, Dt. Rohstoff, Eyemaxx, Energiekontor, GECCI, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2021: PANDION, SeniVita, ABO Wind, FCR, LR Global, Ekosem-Agrar, KFM, EMAF, Pentracor, S IMMO, Behrens, Noratis, NZWL, SoWiTec, PREOS, Bonds Monthly, VST, NSI Netfonds, …

ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2021: PANDION, Dt. Lichtmiete, Halloren Vermögen, EMAF, DMAF, Belano, reconcept, Behrens, FCR, UniDevice, Ekosem-Agrar, GECCI, Bonds Monthly, MGI, Greencells, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW2 – 2021: PANDION, Noratis, reconcept, Aves One, MGI, Deutsche Rohstoff, DMAF, Joh. F. Behrens, DEAG, Nordex, publity, PREOS, Eyemaxx, …

—

ANLEIHEN-Woche #KW51 – 2020: ETERNA, Biohacks, KFM, Dr. Wiesent Sozial, Schlote, DMAF, Joh. Friedrich Behrens, JDC, Bonds Monthly Income, GECCI, publity, FCR Immobilien, Timeless Homes, ABO Wind, …

ANLEIHEN-Woche #KW50 – 2020: Belano Medical, DMAF, Aves One, Greencells, SeniVita, ACTAQUA, paragon, EMAF, Ekosem-Agrar, Bonds Monthly, GECCI, FCR Immobilien, PANDION, …

ANLEIHEN-Woche #KW49 – 2020: Belano, Metalcorp, ACTAQUA, Africa GreenTec, BENO, SeniVita, Henri Broen, GECCI, Eyemaxx, Greencells, AURELIUS, Bonds Monthly, DEAG, …

ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2020: Greencells, Euroboden, FBW, publity, GECCI, Rochade, DEAG, Schlote, ETERNA, va-Q-tec, UBM, PANDION, VST Building, MOREH, ABO Wind, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, RAMFORT, Quant.Capital, Agri Resources, Euroboden, Ekosem-Agrar, EMAF, Energiekontor, BELANO, The Grounds, GECCI, publity, JDC, … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.