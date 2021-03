Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KW 09/2021 Börsenwoche in grün – Schwung gaben News von Steinhoff, Evotec, Plug Power, Encavis, Nordex, Air Liquide, Daimler u.a. Diese Woche unter dem strich rund 1,5 % Plus, Rekordhoch am Mittwoch mit 14.197,49 Punkten markiert. Und am Ende der Woche trotz dreifach guter Nachrichten am Freitag leicht „runter“. Insgesamt viele Unternehmensmeldungen diese Woche und eigentlich …