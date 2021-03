In den vergangenen Wochen sind die Zinsen weltweit gestiegen. Für Investoren sind das ganz schlechte Nachrichten. Denn nicht nur, dass die Anleihen Kursverluste hinnehmen müssen. Auch bei Aktien droht Angst und Panik.

Die Renditen US-amerikanischer Treasuries sind in den vergangenen Wochen um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Sie rentieren jetzt bei fast 1,5 Prozent. 1,5 Prozent: das sind Werte, von denen viele Anleger nur träumen können. Und doch sind sie der Albtraum vieler Anleger. Denn so schön es ist, mal wieder Zinsen auf sein Geld zu erhalten, so sehr schlagen die Kursverluste bei all den Anlegern zu Buche, die auch Anleihen im Portfolio halten. Und das werden die meisten sein. Den hier höher die Renditen steigen, desto tiefer sinken die Kurse.

Aber auch denen, die in den vergangenen Monaten auf die alternativlosen Aktien gesetzt haben, können die steigenden Zinsen gehörig gefährlich werden. Zum einen, weil viele Staaten die niedrigen Zinsen genutzt haben, um sich ausufernd zu verschulden. Diese Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt oder umgeschichtet werden – da stören höhere Zinsen. War es bis jetzt ein Geschäftsmodell der Staaten, sich Geld zu leihen und dafür Geld zu bekommen, müssen Sie in Zukunft wieder Geld bezahlen. Das tut weh. Und es kostet Geld, dass nicht mehr zur Ankurbelung der Wirtschaft nach der Pandemie zur Verfügung steht.