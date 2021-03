Julius Bär stuft RWE auf "strong buy" herauf

Auf derzeit "strong buy" von bisher "buy" wurde die Aktie der RWE AG von Julius Bär am Dienstag in Frankfurt heraufgestuft. Auch nach dem Ausscheiden von Finanzvorstand Clemens Börsig werde der Konzern seine Umstrukturierung fortführen, so die Analysten von Julius Bär. Das Kurzfristpotential der Aktie wurde mit 48 Euro angegeben. Mittelfristig sehen die Experten dann ein Kursziel von 54 Euro.

