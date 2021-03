Behrens könnte vor dem Verkauf seiner operativen Aktivitäten an einen ausländischen Investor stehen. Der nicht genannte Interessent hat Unternehmensangaben zufolge ein bindendes Kaufangebot für die Assets des insolventen Unternehmens abgegeben. „Dieses wird derzeit in Abstimmung mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss bevorzugt verfolgt”, so Behrens.Ziel sei es, den Geschäftsbetriebs der Behrens AG zum 01.05.2021 an ...