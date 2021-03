MÜNCHEN (dpa-AFX) - Freudestrahlend genoss Robert Lewandowski die zahlreichen Gratulationen und die Umarmung von Trainer Hansi Flick. Durch den Sieg des Weltfußballers im Wettballern der Supertorjäger bleibt der FC Bayern München an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. In einem mitreißenden deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund bejubelten die Münchner am Samstag nach einem 0:2-Fehlstart zu Hause noch ein 4:2 (2:2).

"Das nehmen wir so mit, das war ganz wichtig für uns", sagte Bayern-Angreifer Thomas Müller im TV-Sender Sky. "Das war eine großartige Energieleistung. Wir sind überglücklich, dass wir gewonnen haben", sagte Leon Goretzka. Nach einem Doppelpack von Erling Haaland (2./9. Minute) drehten Weltfußballer Lewandowski (26./44./90.) und Goretzka (88.) das Spiel. "Es hat super begonnen und sehr schlecht aufgehört", sagte BVB-Coach Edin Terzic im TV-Sender Sky.