Mit dem kostenlosen TerminService von Das Telefonbuch wird Termin-Shopping für jeden Einzelhändler zum Erfolgsmodell / Simple Einrichtung - maximale Auslastung - nachhaltiges Invest (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Ab dem 8. März heißt es für Händler "durchstarten" -

denn endlich kommen die ersten Lockerungen. Die Bundesregierung hat beschlossen:

Bleibt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 Neuinfektionen pro 100.000

Einwohnern, kann der Einzelhandel seinen Kunden Termin-Shopping anbieten. Das

bedeutet: Nach vorheriger Terminabsprache darf ein Kunde im Geschäft seine

Einkäufe erledigen.



Termine digital koordinieren: Ein echter Wettbewerbsvorteil





Viele Einzelhändler stehen nun vor der Herausforderung, diese Termine effizientzu koordinieren. Wertvolle Unterstützung bieten bedarfsgerechte Tools - wie derkostenlose und mit wenigen Klicks eingerichtete TerminService von DasTelefonbuch. "Gerade weil die maximale Kundenanzahl beim Termin-Shoppingbegrenzt ist, gilt es, eine möglichst hohe Auslastung hinzubekommen. Mit unseremTool erfolgt die Buchung online und ohne Telefon-Warteschleife. UndEinzelhändler können alle Buchungen im Überblick behalten - ein echterWettbewerbsvorteil", betont Dirk Schulte, Geschäftsführer der DasTelefonbuch-Servicegesellschaft mbH. Wie wichtig solch ein digitales Angebotist, zeigt auch eine aktuelle Forsa-Befragung von Das Telefonbuch: Demnachstehen Angebote wie Click&Collect bei den Verbrauchern hoch im Kurs. 60% derDeutschen haben die Möglichkeit, Online vorzubestellen und im Ladengeschäftabzuholen bereits wahrgenommen, 39% die Terminvereinbarung über digitaleTerminbuchungs-Tools.Corona-Einfluss: Nachhaltige Nachfrage nach digitalen AngebotenUnabhängig von der Pandemie und der Öffnungs-Strategie der Bundesregierungwerden Mittelständler, die in Zeiten von Corona digitale Tools und Vertriebswegeeingeführt haben, auch in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil haben. 64% derDeutschen bevorzugen aktuell Anbieter mit digitalen Tools und kontaktlosenAngeboten - und genauso viele (64%) wollen auch in Zukunft und nach der Pandemienicht auf diese Tools und Angebote verzichten. "In digitale Lösungen zurTerminanbahnung und -abstimmung zu investieren, ist ein nachhaltiges Investmentin eine erfolgreiche Zukunft", betont Dirk Schulte.Für mehr digitale Präsenz: Der TerminService von Das TelefonbuchDer TerminService (https://www.dastelefonbuch.de/Terminbuchung/) von DasTelefonbuch bietet einen schnellen und unkomplizierten Weg für alle Branchen, umWarteschlangen und volle Warteräume zu vermeiden - und damit unnötige Kontaktezu reduzieren. Mit wenigen Klicks werden freie Zeiten angezeigt und der Terminausgemacht - rund um die Uhr, ganz unabhängig von den jeweiligen Öffnungszeiten.Die Nachfrage nach einem solchen Angebot zur digitalen Terminabstimmung steigt.Mittlerweile haben bereits 69% der Verbraucher schon einmal einen Termin onlinegebucht. Ein Anstieg um 17% seit einer vorherigen Befragung in 2019. 58% derBefragten können sich aktuell gut oder sehr gut vorstellen, dafür denTerminService von Das Telefonbuch zu nutzen.