Blaue Fahnen der FDJ über Deutschland Autor: Tichys Einblick | 07.03.2021, 13:00 | 2125 | 0 | 0 07.03.2021, 13:00 | Der Anfang erschien pluralistisch und demokratisch: Am 26. Februar 1946 unterzeichneten 14 junge Leute in Berlin einen Antrag an die Sowjetische Militäradministration, im besetzten Deutschland eine überparteiliche Jugendorganisation gründen zu dürfen – die Freie Deutsche Jugend (FDJ). Zu den Antragstellern gehörten nicht nur der spätere SED-Chef Erich Honecker, sondern auch Jugendvertreter von SPD, CDU, Liberalen Der Beitrag Blaue Fahnen der FDJ über Deutschland erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Hubertus Knabe. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer