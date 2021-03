Vielfalt der Reisebranche erhalten - Mittelständische Reiseunternehmen fordern gerechte Neuregelung der Insolvenzabsicherung (FOTO)

Berlin (ots) - Der Unternehmensverbund mittelständischer Reiseveranstalter und

Reisebüros (AER) fordert massive Änderungen an der im Gesetzgebungsverfahren

befindlichen Novelle des Gesetzes über die Insolvenzabsicherung von

Reiseveranstaltern.



"Die Insolvenzabsicherung für Reisen darf nicht einseitig zu Lasten der

Unternehmen gehen, sonst geraten gerade kleine und mittelständische

Reiseveranstalter in wirtschaftliche Probleme und die Vielfalt in der

Reisebranche wird gefährdet", kommentierte der Vorstand der AER Kooperation AG,

Rainer Hageloch am Sonntag (07.03.) in Berlin.







Gründung eines Fonds zur Insolvenzabsicherung der Reiseveranstalter verankert,

den die Unternehmen mit jeweils sieben Prozent ihres Jahresumsatzes finanzieren

sollen. "Sieben Prozent des Umsatzes zur Insolvenzsicherung entzieht den

Unternehmen erhebliche Liquidität, die gerade in der schwierigen Pandemie-Lage

dringend an anderer Stelle benötigt wird. Eine solche Regelung wäre für das Gros

der mittelständischen Reiseveranstalter wirtschaftlich nicht darstellbar und

gefährdete Existenzen, Arbeitsplätze und die für den Kunden wichtige Vielfalt

der Branche", so Rainer Hageloch. Schon die heutige Praxis von einem bis zwei

Prozent Sicherungsleistung stelle für viele Mitgliedsunternehmen der AER

Kooperation eine erhebliche Belastung dar.



Grundsätzlich steht die AER Kooperation der Gründung eines Fonds zur

Insolvenzabsicherung sehr positiv gegenüber. Zur Finanzierung eines solchen

Fonds schlägt der Unternehmensverbund vorübergehend eine Mischkalkulation des

Jahresumsatzes mit einer Prämie pro durchgeführter Reise vor, die auf den Kunden

umgelegt werden könne. "Eine solche zeitlich befristete Umlagefinanzierung

könnte das vom Gesetzgeber gewünschte Ziel, schnell eine ausreichende

Finanzausstattung des Insolvenzsicherungsfonds zu gewährleisten sicherstellen,

ohne die kleinen und mittleren Unternehmen einerseits oder die Kunden

andererseits über Gebühr zu belasten", so Rainer Hageloch. Mit einer solchen

übergangsweise paritätischen Finanzierung des Insolvenzsicherungsfonds könnte

dieser laut AER Kooperation innerhalb von drei Jahren mit 750 Millionen Euro und

damit ausreichend ausgestattet werden.



AER Kooperation



Die AER Kooperation AG (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Reiseunternehmen) ist

ein Zusammenschluss von meist inhabergeführten Reisebüros und

Reiseveranstaltern. Mit seinen über 1000 touristischen Wirtschaftseinheiten,

davon 420 Spezial- und Individualreiseveranstalter mit einem Umsatzvolumen von

3,3, Mrd. Euro, vertritt der AER als größter Unternehmensverbund für

Reiseveranstalter in Deutschland, den touristischen Mittelstand. Die

Kernkompetenz des AER ist im Flugbereich manifestiert, wo der Ursprung der

Kooperation bereits im Jahr 1987 in der Gründung des AER e.V. als

Interessenvertretung selbständiger Reiseunternehmen zu finden ist. Zielsetzungen

des AER liegen in der Ausstattung der Mitglieder für eine optimale

Marktpositionierung, deren Vorbereitung auf Entwicklungen in der Branche sowie

die übergreifende Interessenvertretung gegenüber Politik und Wirtschaft.



