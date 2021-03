Im Bereich einer charttechnischen Unterstützungszone scheint die E.On Aktie in den letzten Tagen einen potenziellen Boden gefunden zu haben. Kernmarke der Zone, die sich oberhalb von 8,21 Euro erstreckt, ist der Bereich 8,27/8,32 Euro. In den letzten drei Handelstagen befand sich jeweils das Tagestief für E.Ons Aktienkurs an dieser Marke. Damit tun sich charttechnische Chancen auf eine Gegenbewegung nach oben auf, nachdem die E.On ...