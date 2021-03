DGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Personalie

Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding GmbH strebt keine Vertragsverlängerung an; Vorstand und Aufsichtsrat der CECONOMY AG stimmen einvernehmlicher Aufhebung des Vertrags zu



Der Vorstand und Aufsichtsrat der CECONOMY AG (CECONOMY) haben sich in einer außerordentlichen Sitzung am heutigen Tag mit der Entscheidung von Ferran Reverter Planet, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), befasst, keine Vertragsverlängerung anzustreben (Laufzeit bis 12. Oktober 2021). Vorstand und Aufsichtsrat haben der einvernehmlichen Aufhebung des Vertrages von Ferran Reverter Planet zum 30. Juni 2021 zugestimmt.



Das Aufsichtsratspräsidium hat unter Führung des Aufsichtsratsvorsitzenden, Thomas Dannenfeldt, bereits einen Prozess für die nach Vollzug der Convergenta Transaktion zu etablierende einheitliche Führungsstruktur des CECONOMY-Konzerns gestartet. Vorstand von CECONOMY und Geschäftsführung von MediaMarktSaturn haben mit der Einführung des neuen Operating Model im August 2020 das operative Tagesgeschäft durch die Chief Operating Officer (COOs) und den Chief Commercial Officer (CCO) sichergestellt.



