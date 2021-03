Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Facebook, Twitter & Co.: ADF-Leiter beklagt zunehmende Zensur Herr Coleman, in Ihrem kürzlich auf Deutsch veröffentlichten Buch „Zensiert. Wie europäische »Hassrede«-Gesetze die Meinungsfreiheit bedrohen“ schreiben Sie über die Zunahme der Zensur. In welchen Bereichen kann man diese beobachten? Gibt es …