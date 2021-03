Anlagebetrug und Whistleblower!

Kein Tag vergeht mittlerweile, an dem ich nicht mindestens eine Zuschrift im Zusammenhang mit einem Online-Anlagebetrug erhalte. Überwiegend handelt es sich dabei um Betrugsfälle im Zusammenhang mit angeblich lukrativen Trading-Systemen, Kryptowährungs- oder Forex-Investments. Die Opfer investieren im Glauben, gut beraten worden zu sein und sehen ihr Geld nie wieder. Viele Opfer sind unerfahren im Bereich digitaler Anwendungen und Online-Plattformen. Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und bringen das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Um mögliche Opfer zu akquirieren, erstellen die Cyberkriminellen hierzu im Internet betrügerische Webseiten für Online-Investments.

Diese Plattformen sehen auf den ersten Blick seriös aus und werden auf vertrauenswürdigen Webseiten und u.a. auch in Tageszeitungen, Magazinen, im TV und in den sozialen Medien beworben. Einige dieser Anbieter gaben in der Vergangenheit an, auch mit Prominenten wie Carsten Maschmeyer oder Günther Jauch erfolgreich zusammengearbeitet zu haben. All das stimmt nicht. Wenn der interessierte Kunde sich online bei der Trading-Plattform angemeldet hat, wird er von den Cyberkriminellen direkt kontaktiert. Die „Trader“ sind in Wahrheit Betrüger, die aus Call-Centern heraus agieren. Sie betreuen ihre „Kunden“ sehr intensiv per Telefon und Messenger-Dienst. Die Kriminellen, die sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker ausgeben, nutzen zudem oft eine Fernwartungs-Software.