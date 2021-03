---------------------------------------------------------------------------

Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 8. März 2021, 07:00 Uhr MEZ

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe



Belimo: Langfristiger Fokus in herausforderndem 2020 behalten

Belimo hat sich angesichts eines unsicheren Umfelds und schrumpfenden HLK-Markts gut behauptet und hat es geschafft, den Umsatz in Lokalwährungen zu halten. Gleichzeitig baute die Gruppe Marktanteile aus.

Ein schrumpfender und volatiler Markt, global angespannte Lieferketten und die Umsetzung strenger Hygienemassnahmen erforderten bei Belimo im Jahr 2020 den grösstmöglichen Einsatz aller. In Anbetracht der Herausforderungen hat sich Belimo jedoch gut geschlagen. Trotz eines infolge geschlossener Baustellen und beschränktem Zugang zu Gebäuden schrumpfenden Markts für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) konnte das Unternehmen seinen Umsatz in Lokalwährungen stabil halten (+/- 0.0 Prozent). In Schweizer Franken sank der Nettoumsatz um 4.5 Prozent auf CHF 661.2 Millionen. Der operative Betriebsgewinn (EBIT) lag bei CHF 108.1 Millionen, was einer EBIT-Marge von 16.3 Prozent entspricht (2019: 17.9 Prozent). Das starke Betriebsergebnis, das trotz widriger Umstände aufgrund der COVID-19-Pandemie und ungünstiger Wechselkursentwicklungen erzielt werden konnte, bestätigt die Resilienz der Belimo-Strategie. Der Reingewinn ging im Vergleich zum Vorjahr um 28.5 Prozent auf CHF 86.6 Millionen zurück. Die 2019 angewendeten Übergangsbestimmungen der Schweizer Steuerreform hatten in der Vergleichsperiode einen positiven Sondereffekt von CHF 22.1 Millionen. Der Free Cashflow betrug CHF 93.3 Millionen (11.2 Prozent über Vorjahreswert). Belimo hat an ihrer Wachstumsstrategie festgehalten und ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung von 7.3 Prozent des Nettoumsatzes im Jahr 2019 auf 8.1 Prozent im Jahr 2020 erhöht.