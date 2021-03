PRESSEINFORMATION / IR-MELDUNG Northern Data schließt Übernahme von Rechenzentrumsstandort in Nordschweden ab und setzt die erfolgreiche Expansion aufgrund sehr großer Nachfrage fort

Northern Data schließt Übernahme von Rechenzentrumsstandort in Nordschweden ab und setzt die erfolgreiche Expansion aufgrund sehr großer Nachfrage fort 08.03.2021

- Übernahme abgeschlossen / erste Kapazitäten in den nächsten Wochen online

- Meilenstein für erfolgreiche Roadmap / unmittelbare Expansion von fünf neuen Standorten in Kanada und Skandinavien

- Hochskalierbar dank bis zu 4,5 Gigawatt verfügbarer Hydropower

- Cloud Act-Vorteile gegenüber US-Hyperscalern



Frankfurt am Main - 8. März 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat die im Januar angekündigte Übernahme des Standortes in Nordschweden bei der Stadt Boden erfolgreich abgeschlossen und sofort damit begonnen, im neuen Rechenzentrum den Roll-out der eigenen GPU-basierten-High-Performance-Computing (HPC)-Hardware zu starten. Der Standort wird in den nächsten Wochen die ersten Kapazitäten ans Netz bringen und entscheidend zum erfolgreichen Ausbau der HPC-Infrastruktur der Northern Data Gruppe beitragen und direkten Kundennutzen stiften.

Das hocheffiziente Rechnungszentrum in Nordschweden ist einer von bis zu fünf neuen skandinavischen und kanadischen Standorten, deren Auf- und Ausbau die Gruppe im Rahmen ihrer Expansion und der massiv wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung zügig vorantreibt. Die Standorte werden klimaneutral auf Basis erneuerbarer Energien betrieben und zeichnen sich durch Skalierbarkeit, Effizienz und Kostenvorteile aus.

Der Strom für den neuen Standort von Northern Data kommt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie und wird von Wasserkraftwerken in der Region erzeugt. Die lokalen Wasserkraftwerke haben eine Kapazität von rund 4,5 Gigawatt (GW) und stellen so pro Jahr rund 14 Terawattstunden (TWh) her, auf die von Northern Data im Rahmen der nächsten Expansionsschritte zugegriffen werden kann.