08.03.2021 / 07:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Clean Power Capital gibt Berufung von David Bray, einer ehemaligen Führungskraft der Shell Oil Products US, in den Beirat der PowerTap bekannt VANCOUVER, British Columbia, 8. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE").

Das Unternehmen freut sich, Herrn David Bray, ehemaliger Corporate Officer/General Manager der Shell Oil Products US, in den Beirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") zu berufen. Das Unternehmen des Herrn Bray, Bray Retail Consulting, LLC, wird im Rahmen eines exklusiven einjährigen Auftrags ebenfalls eine beratende Funktion bei PowerTap übernehmen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung kritischer Produktentwicklungen und Dienstleistungen im Zusammenhang PowerTaps geschützter modularen Wasserstoffproduktions- und Abgabeeinheit mit einer Kapazität von 1.250 kg. In Übereinstimmung mit einer früheren Ankündigung wird dies mittels des bedeutenden Netzwerks von Einzelhandelsstandorten und der führenden Marktposition der Andretti Group ("Andretti") operationalisiert. Die Unterstützung durch Herrn Bray wird PowerTaps Initiative zur Beschleunigung der Installation ihrer einzigartigen patentierten Technologie und ihres überzeugenden Einzelhandelsmodells weiter stärken.

Als erfahrener Shell-Manager mit mehr als 30 Jahren war Herr Bray General Manager mehrerer Gruppen bei Shell, darunter Strategie/Geschäftsentwicklung, Kraftstoffe und Marketing sowie Americas Aviation. Herrn Brays Karriere bei Shell konzentrierte sich stark auf nachgelagerte kundenorientierte Unternehmen, was PowerTap einen enormen Vorteil bietet. Aufgrund seiner Führungspositionen war Herr Bray außerdem in Teams tätig, die sich auf die Zukunft der Energieversorgung der USA sowie auf Kaliforniens Highway für alternative Kraftstoffe/Wasserstoff konzentrierten.

