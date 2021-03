DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital gibt Berufung von David Bray, einer ehemaligen Führungskraft der Shell Oil Products US, in den Beirat der PowerTap bekannt



08.03.2021 / 07:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Clean Power Capital gibt Berufung von David Bray, einer ehemaligen Führungskraft der Shell Oil Products US, in den Beirat der PowerTap bekannt



VANCOUVER, British Columbia, 8. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen freut sich, Herrn David Bray, ehemaliger Corporate Officer/General Manager der Shell Oil Products US, in den Beirat der PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") zu berufen.