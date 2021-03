Das letzte markante Hoch wurde Ende 2018 um 78,17 US-Dollar markiert, anschließend ging es sukzessive abwärts, bis der Corona-Crash die Notierungen schließlich auf ein Rekordtief von 6,47 US-Dollar abwärts drückte. Ab März 2020 konnte jedoch eine dynamische Rallye zunächst in den Bereich von 43,00 US-Dollar gestartet werden, nach einer kurzen Sommerpause ging es auch schon im Herbst weiter aufwärts bis an die Höchststände aus Anfang letzten Jahres um 56,50 US-Dollar. Sollte die Kursrallye anhalten, könnte dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen sogar an den Hochs aus Ende 2018 auslösen. Bestehende Long-Positionen können jetzt enger abgesichert werden, aber auch ein frisches Investment käme durchaus infrage.

Pullback zwingend einplanen

Trotz der beeindruckenden Kursrallye am Ölmarkt sollte nach dem Wochenschlusskurs oberhalb von 65,50 US-Dollar schon sehr bald eine Konsolidierung eingeplant werden. Rücksetzer auf 60,00 US-Dollar, darunter auf 53,85 US-Dollar kämen nicht überraschend. Insgesamt aber wird an einem weiteren mittelfristigen Anstieg von WTI festgehalten. Nächste Zielzone stellt das Niveau um 70,00 US-Dollar dar, darüber die Verlaufshochs aus Ende 2018 um 78,17 US-Dollar. Wer sich auf der Long-Seite engagieren möchte, könnte dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0X34 tun.