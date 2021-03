Red Fox ID und Cepton ermöglichen barrierefreie Hochgeschwindigkeits-Mauterhebung auf Lidar-Basis

Ein hochmodernes elektronisches Mautsystem, das leistungsstarke Lidar-Sensoren von Cepton und eine innovative Fahrzeug-Identifizierungslösung von Red Fox ID nutzt, soll auf einer großen US-Autobahn zum Einsatz kommen, die mehrere US-Bundesstaaten durchquert. Das System erlaubt eine schnelle, hochpräzise, barrierefreie Mauterhebung in Echtzeit und sorgt so für einen reibungslosen Verkehrsfluss. Gleichzeitig bedeutet es den Start einer neuen Partnerschaft zwischen Cepton und Red Fox ID, die zukünftig eng zusammenarbeiten wollen bei der Bereitstellung innovativer, automatisierter Mautlösungen für Großkunden in Nordamerika, EMEA und Asien.

