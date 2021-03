Beaconsmind AG: Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) gibt bekannt, dass sie ihre standortbasierte Marketinglösung für DEPOT, den führenden deutschen Einrichtungsspezialisten, implementieren wird.

Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) gibt bekannt, dass sie ihre standortbasierte Marketinglösung für DEPOT, den führenden deutschen Einrichtungsspezialisten, implementieren wird.

Stäfa (Zürich, Schweiz) - 8. März 2021. Die beaconsmind AG hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre Location-Based Marketing (LBM)-Lösung für DEPOT, einen der größten Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum mit über 500 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, implementieren wird. DEPOT wird die Software-Suite von beaconsmind und die Beacon-Hardware, die mit der Mobile-App von DEPOT kommunizieren wird, einsetzen, um das Einkaufserlebnis am Point-of-Sale durch digitale Interaktionen zu transformieren.

Das Schweizer Unternehmen beaconsmind AG gab heute die Zusammenarbeit mit dem führenden deutschen Einrichtungsspezialisten DEPOT bekannt. Dank der beaconsmind-Lösung werden die Marketing-Teams von DEPOT in der Lage sein, das Kundenerlebnis in den Geschäften zu transformieren. Über die bestehende Mobile-App wird DEPOT in der Lage sein, in Echtzeit mit lokalen, personalisierten Nachrichten und Angeboten mit ihren Kunden zu interagieren, die auf den Profilen, der Kaufhistorie und dem Standort der Kunden in den Filialen basieren.

Für DEPOT wird dieser neue leistungsstarke, messbare Marketing- und Erlebniskanal dazu beitragen, die Lücke im Einkaufserlebnis zwischen online und offline zu schließen. beaconsmind wird DEPOT in die Lage versetzen, seine Kunden am POS besser kennenzulernen und Angebote und Empfehlungen anzupassen, während die Kunden in den verschiedenen Abteilungen mit Wohnmöbeln, Wohndekoration und Accessoires der Filialen einkaufen.