FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Wochenausklang können die Anleger am Montag auf eine Erholung des Dax hoffen. Dank starker Vorgaben der Wall Street signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,63 Prozent auf 14 009 Punkte.

Damit würde der deutsche Leitindex wieder Kurs auf die runde Marke von 14 000 Punkte nehmen, unter die er am Freitag gerutscht war. Am Mittwoch hatte er gar mit 14 197 Punkten ein Rekordhoch markiert, was sich aber erneut nicht als Befreiungsschlag aus der zuletzt trendlosen Seitwärtsbewegung erwiesen hatte. Der EuroStoxx 50 dürfte am Montag ebenfalls mit Gewinnen in den Handel starten.