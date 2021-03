---------------------------------------------------------------------------

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) kooperiert mit Rarestone Capital für Deal Flow- und Venture Building-Aktivitäten. Rarestone Capital ist ein angesehener Venture Builder. Beide Gesellschaften werden sich gegenseitige mit Branchen-know-how und Ressourcen unterstützen, um neue und bestehende Innovationen zu kultivieren. Rarestone Capital und die Advanced Blockchain AG sind bereits gemeinschaftliche Investitionen eingegangen und arbeiten zusammen an Projekten und Aktivitäten, von denen erwartet wird, dass sie Gewinn generieren.



Rarestone Capital ( https://rarestone.capital/) ist ein Risikokapitalgeber und Inkubator im Bereich Web 3.0. Insbesondere bemüht sich das Unternehmen, Projekte zu entwickeln, die sich unter Nutzung der Blockchain-Technologie und der Kryptoökonomie positiv auf die Gesellschaft auswirken.

Das Rarestone-Team umfasst Growth-Hacker, Produktmanager, Forscher und Entwickler sowie Hyper-Konnektoren. Rarestone versteht sich als Accelerator für seine Portfolio-Projekte indem es sich auf die Schlüsselkomponenten, das Generieren einer kritischen Größe und Netzwerkeffekte zu nutzen konzentriert. Rarestone unterteilt seinen Betrieb in zwei Segmente. Rarestone Capital bietet langfristiges finanzielles und immaterielles smartes Kapital, während Rarestone Labs daran arbeitet, neue Projekte zu inkubieren.



Die Erfolge der Vergangenheit haben insbesondere in der DeFi-Branche und in der breiteren Crypto-Community zu einer hohen Bekanntheit geführt. Rarestone hat u.a. an API3, Manta Network, Injective Protocol, Web3API und einer Vielzahl zusätzlicher DeFi-Protokolle wesentlich mitgearbeitet. Die Firma wurde in Hacker Noon, Cointelegraph, Entrepreneur und Yahoo! Finance erwähnt..



Im Rahmen der Partnerschaft wird die Advanced Blockchain AG innovative Projekte und Ideen einbringen während Rarestone Capital mit seinen Ressourcen das Wachstum dieser Projekte beschleunigen soll. Darüber hinaus wird Advanced Blockchain ihren bestehenden Deal Flow bereitstellen. Warp Finance ist das erste DeFi-Projekt, bei dem Rarestone Capital Advanced Blockchain zusammengearbeitet haben. Weitere Kooperationsprojekte werden kurzfristig folgen.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren anderen Kooperationen und Projekten finden Sie unter www.advancedblockchain.com.

