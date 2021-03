Die aktuelle News versetzt die Anleger in Begeisterung! Beherzt wird die Gunst der Stunde genutzt, um Positionen aufzubauen. Die Aktie erscheint auf dem Hintergrund verschiedener Aspekte gerade heute als kaufenswert.

Glaubt man den Analysten von der Bank of Amerika, dann wird Kupfer bald unfassbar teuer werden (Link), noch teurer als es derzeit ohnehin schon ist. Durch zunehmende Elektrifizierung des Massenverkehrs wird klar, dass in den nächsten Jahren Unmengen an Kupfer gebraucht werden sollte.

Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) könnte sich in sehr kurzer Zeit als der Kupfer-Supertrumpf herauskristallisieren, ein Trumpf, der alles andere aussticht. Für mich ist diese Aktie ein echter Geheimtipp, wenn man auf der Kupferwelle überdurchschnittlich profitieren möchte, denn der Milliarden-Dollar-Mann in Diensten von Bam Bam hat etwas Aufregendes entdeckt!

BAM BAM RESOURCES CORP.*

Ich denke, Sie werden mir recht geben, dass eine gewaltige Kupferlagerstätte unweit der Gigafactory von Tesla in Nevada eine besonders interessante Story sein könnte. Wenn Sie meiner Meinung sind, dann könnten Sie ein Investment in Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) in Erwägung ziehen.

Mit der nun veröffentlichten News sendet das Unternehmen eindeutige Signale aus, die zweifellos andeuten, dass die Majuba-Hill-Lagerstätte unweit von Reno in Nevada ein echter Gigant sein könnte, der seinesgleichen sucht:

Larry Segerstrom, Advisor von Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3), hat die vorhandenen Bohrkerne des Majuba-Hill-Kupferprojekts noch einmal unter die Lupe genommen und eine in meinen Augen fast unfassbare Entdeckung gemacht. Er selbst kommentiert diese so:

Ich bin sehr begeistert von den neu erkannten Zonen der Kupferanreicherung unterhalb der Oxidzonen. In vielen Porphyr-Kupfervorkommen im Südwesten der USA gibt es solche Anreicherungszonen, beispielsweise im großen Pima-Bergbaubezirk in Arizona und auch in den riesigen Minen in Chile, Escondida und Chuquicamata. Die Anreicherungszonen in diesen Minen sind von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und einer der Gründe dafür, dass diese Minen so wirtschaftlich sind. Ich freue mich darauf, die mit Kupfer angereicherten Zonen am Majuba Hill und in die tiefer liegende primäre Kupfermineralisierung zu bohren. Ich denke, dass wir die bekannte Majuba-Mineralisierung erheblich erweitern werden. Dies ist eine enorme Gelegenheit, eine bedeutende Kupferlagerstätte zu erschließen. LARRY SEGERSTROM, GEOLOGE UND MITGLIED DES BEIRATS VON BAM BAM RESOURCES CORP.* (WKN: A2QEN3),





Wer sollte mehr Ahnung haben als Larry Segerstrom, der ein Bergbauexperte mit 37 Jahren technischer Erfahrung in der Exploration und der Bergbaugeologie ist und im Rahmen seiner früheren Tätigkeit bei Freeport-McMoRan als geologischer Leiter im Bergbaurevier Grasberg, der größten Kupfermine der Welt, für die Entdeckung und Erschließung von Erzreserven von insgesamt 3,4 Milliarden Pfund Kupfer und 3,6 Millionen Unzen Gold verantwortlich war. MEINUNG AUTOR

NEWS-FAZIT:

Segerstrom ist durch seine Entdeckungen der Milliarden-Dollar Mann und ich verstehe seine Aufregung, denn es scheint, als ob Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) hier tatsächlich auf einer gigantischen Kupferlagerstätte sitzen könnte. Er vergleicht die Geologie mit echten Monster-Kupferabbaudistrikten wie Pima in Arizona oder (noch gewichtiger) mit Escondida und Chuquicamata, der größten Kupfertagebaumine der Welt, in der seit 1915 durchgehend Kupfer gefördert wird. – Der Tagebau ist ungefähr 4.300 m lang, 3.000 m breit und bis zu 1.000 Meter tief.

Der Grund, warum diese Minen so profitabel sind, liegt laut Segerstrom an der “Copper Enrichtment Zone”, einer Anreicherungszone, die unter der Kupfer-Oxydzone liegt. Diese kommt zustande, wenn über Jahrtausende Kupfer durch Erosion herausgelöst wird und dieses praktisch nach unten durchsickert, bis es sich in einer gewissen Tiefe sammelt. Unterstützt wird diese These durch zwei sehr tief reichende Bohrlöcher aus der Vergangenheit, die jeweils in Mineralisierung endeten, wobei der durchschnittliche Kupfergehalt in der Tiefe zunahm:

• MMX-24, ein 1.100 Fuß tiefes Loch, in dem man in einer Tiefe von 730 Fuß auf eine 370 Fuß (112,8 m) dicke Anreicherungszone stieß.

• MHB-6, ein 800 Fuß tiefes Loch, bei dem die letzten 20 Fuß einen Kupfergehalt von 1,31% zeigten.

BEIDE BOHRLÖCHER HABEN DIE UNTERE GRENZE DER LAGERSTÄTTE NOCH NICHT ERREICHT!

Daher kann man möglicherweise davon ausgehen, dass das nächste Bohrprogramm, mit dem man die „Enrichment-Zonen“ wohl genauer erkunden will, Segerstroms Annahme verifizieren und somit auch meine Hypothese der Monsterlagerstätte bestätigen könnte.

Aber dies ist nicht allein der Grund, warum man ein Investment in Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) überlegen kann. Ich erwarte in den nächsten Tagen Bohergebnisse und diese sollten extreme und puplikumswirksame Mineralisierungen zeigen, die in einer Größenordnung von 5-50% Kupfer angesiedelt sein könnten. Dafür spricht zumindest das bereits bekanntgegebene Vorhandensein von sogenanntem “Native Copper” in den Bohrkernen, was nichts anderes bedeutet als “Reines Kupfer” (Bild im Haupttext).



Charttechnisch könnte der Einstiegszeitpunkt in die Aktie kaum besser sein. Nach dem Run, bei dem zwei technische Gaps aufgerissen wurden, hat die Aktie konsolidiert, die Gaps geschlossen und begonnen wieder zu drehen. Ein Strong Buy Rating für die Aktie finden Sie HIER!

Man wird als Anleger erkennen können, dass es bei Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) gleich mehrere Gründe gibt, um ein Investment zu wagen, das sich schon in sehr kurzer Zeit als gute Idee herausstellen könnte, speziell jetzt nach dem Fund von Segerstrom und den bevorstehenden Ergebnissen der noch ausstehenden Bohrkerne! MEINUNG AUTOR

DIE STORY:

Nur 63 Millionen Aktien dieses Unternehmens sind im Umlauf. Das bedeutet, dass der Börsenwert derzeit bei nur knapp über 27 Mio. CAD liegt. Verglichen mit dem meiner Ansicht nach gigantischen Potential wirkt dieser doch sehr bescheiden. – Ihre Chance!

MAJUBA HILL

Ohne zu übertreiben, könnte man behaupten, dass Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) mit dem Majuba Hill-Projekt einen riesigen Kupferberg besitzt, der nur 120 Meilen von der Gigafactory von Tesla entfernt liegt, einem potentiellen Massenabnehmer für den immer mehr nachgefragten Bodenschatz.

Wie hochwertig sich diese Lagerstätte darstellt, verrät ein Blick auf selektierte Explorationsergebnisse aus dem vergangenen Jahr:

146 Fuß von der Oberfläche mit 2,38% Kupfer (Äquivalent);

Bis zu 16,9% Kupfer aus Gesteinsproben;

50 Fuß mit 0,72% Kupfer: Das Bohrloch endete in einer Mineralisierung mit 1,31% Kupfer;

155 Fuß mit 0,68% Kupfer.



Aber die wirklichen Highlights dürften erst noch bevorstehen, denn die Bohrkerne, die derzeit analysiert werden, versprechen extreme Kupferwerte. Das Zauberwort heißt “Native Copper”, das man im weiten Sinn als “reines Kupfer” übersetzen könnte.

Erfahrungsgemäß weist das Vorhandensein von “Native Copper” in Bohrkernen häufig darauf hin, dass man Kupferkonzentrationen von 10% aufwärts erwarten darf. Dass dies keine Utopie ist, dafür sprechen auch die hochwertigen Bodenproben von Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) des letzten Jahres, unter denen man bis zu rund 17% Kupfermineralisierung finden konnte.

Sogar ein Laie kann erkennen, dass auf dem Majuba Hill-Projekt mit höchsten Kupferwerten zu rechnen ist. Das durch die Oxydation grünlich verfärbte Kupfererz ist offenkundig auf dem Gebiet oft zu finden.

Originalaufnahme Majuba Hill/Nevada

Aus dem Majuba Hill wurde zwischen 1906 und 1960 schon Kupfer gewonnen. Zwei Schächte am Fuß und in der Mitte des Hügels führten ins Innere. Historische Aufzeichnungen belegen eine Förderung von 2,8 Millionen Pfund Kupfer, 184.000 Unzen Silber, 21.000 Pfund Zinn, 5.800 Unzen Gold sowie Blei und Zink.

Durch die hervorragenden Daten aus dem Jahr 2021 wandelte sich Majuba Hill von einem unbekannten und hypothetischen Asset zu einer Schürfstelle mit beeindruckenden Bohrdaten und dem Potenzial, etwas wirklich Großes zu sein. Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) hat meiner Ansicht nach einen richtig dicken Fisch an der Angel!

Noch mehr spektakuläre Bilder in diesem Youtube Video:

ERWARTUNGEN UND MÖGLICHE BEWERTUNGEN

Das Management von Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) glaubt, dass es sich bei Majuba Hill um eine riesige Porphyr-Lagerstätte mit einem Umfang von bis zu 500 Mio. Tonnen mit einer durchschnittlichen Mineralisierung von 0,4% Cu handeln könnte.

Trifft dies zu, dann würde dies einen In-Situ Wert (basierend auf dem derzeitigen Kupferkurs) von über 16 MILLIARDEN USD bedeuten. Selbst, wenn man nur 10 Cent pro Pfund Kupfer als korrekte Bewertung für das Unternehmen aufrufen würde, ergäbe sich ein Börsenwert von rund 500 Mio. CAD (400 Mio. USD).

TOPOGRAFIE – WICHTIG!

Der Majuba Hill ragt aus der Landschaft wie ein erloschener Vulkan. Im Falle einer Ressource in der erwähnten Größe ist dies ein ncht zu unterschätzender Vorteil, da man bei Förderstart beginnt, den Hügel von oben her einfach abzutragen, was den wirtschaftlichen Faktor extrem positiv beeinflussen sollte.



LARRY SEGERSTROM

Herr Segerstrom, Adivisor von Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3), ist ein Bergbauprofi mit 37 Jahren technischer, betrieblicher und geschäftlicher Erfahrung, einschließlich Exploration, Minengeologie und Minen-Betrieb. Zu seinen früheren Positionen gehörten der COO von Paramount Gold and Silver Corp. (Übernahme durch Coeur Mining (NYSE:CDE) und der Geologiemanager der Grasberg Mine von Freeport-McMoRan. Die Grasberg-Mine ist das größte Goldbergwerk und gleichzeitig das Kupferbergwerk mit den niedrigsten Förderkosten der Welt. Herr Segerstrom war an mehreren Entdeckungen beteiligt. Zum Beispiel mit Paramount entwickelte er eine Ressource von mehr als 750.000 Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber, sowie insgesamt 3,4 Milliarden Pfund Kupfer und 3,6 Millionen Unzen Gold mit auf der Grasberg Mine.

FAZIT:

Bam Bam Resources Corp.* (WKN: A2QEN3) könnte sich zu einer DER Kupferstories am Markt entwickeln. Kurzfristig darf man erwarten, dass das noch junge Jahr 2021 mit einem Paukenschlag beginnt, denn die Anlegerschaft wartet gespannt auf die noch ausstehenden Werte von einigen Bohrlöchern. Durch den Umstand, dass sich “Native Copper” in den Bohrlöchern gezeigt hat, kann man mit Werten im zweistelligen Prozentbereich rechnen.

Ich denke, dass dieser “Kupfer-Play” unmittelbar höchste Rendite erbringen könnte. Speziell auf dem Hintergrund der zu erwartenden ausstehenden Bohrlöcher, die, wenn man den Beschreibungen der Bohrkerne in Wort und Bild Glauben schenkt, wohl beispiellose Kupferkonzentrationen zeigen sollten!

In meinen Augen ist dies eine rare Gelegenheit, die es Wert ist, ein Investment in Erwägung zu ziehen.

Hier geht es zum Original!

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

