DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Dennis Weber und Oliver Stratmann in den DIRK-Vorstand wiedergewählt

08.03.2021 / 09:00

Dennis Weber und Oliver Stratmann in den DIRK-Vorstand wiedergewählt



Frankfurt, 08.03.2021 - Die Mitgliederversammlung des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband hat am vergangenen Freitag Oliver Stratmann (Lanxess AG) und Dennis Weber (Deutsche Lufthansa AG) in den achtköpfigen Vorstand wiedergewählt. Die Wahl war erforderlich geworden, da die Amtszeit von Oliver Stratmann und Dennis Weber nach zwei Jahren turnusgemäß endete.