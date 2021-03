Zunächst einmal waren die starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gute Nachrichten in einem Aktienmarktumfeld, das sich auf eine Zeit nach dem Lockdown einstimmt.

Sie sorgten für Erleichterung und einen fulminanten Turnaround an der Wall Street, da von einem Entgleisen des Wachstums oder einem Stillstand am Arbeitsmarkt keine Rede sein kann. Die US-Wirtschaft brummt und sie könnte durch das neue Konjunkturpaket noch einmal befeuert werden, welches am Samstag auch seinen Weg durch den Senat genommen hat. Befeuert wurden dadurch aber auch die Inflationssorgen, die für weiter steigende Renditen am Anleihemarkt sorgen. Und so wackeln heute Morgen wieder vor allem die Technologieaktien, und auch in Asien entschied man sich zunächst für eine Fortsetzung des Abwartens der vergangenen Tage.