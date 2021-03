Trotz der Rally am Freitag bleiben die Tech-Werte im Nasdaq angeschlagen - der Tech-Index läuft seit November deutlich schlechter als die Value-Werte

Trotz der Rally am Freitag bleiben die Tech-Werte im Nasdaq angeschlagen - der Tech-Index läuft seit November deutlich schlechter als die Value-Werte. Am Wochenende hat der US-Senat das 1,9 Billionen-Stimuluspaket verabschiedet - und dennoch ist vor allem der Nasdaq-Future im Minus, nachdem bereits in Asien die Tech-Werte abverkauft wurden. Das Problem aber gerade für den Nasdaq ist: die Renditen für Staatsanleihen steigen weiter, auch und gerade weil das US-Stumuluspaket nun kommen und vermutlich die US-Wirtschaft überhitzen wird, Inflation also voraus. Genau das wird an den Märkten derzeit eingepreist - und daher dürfte gerade beim Nasdaq und den Tech-Werten die Korrektur noch nicht vorbei sein!

