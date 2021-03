Kreditkartendaten jetzt auch in der App verfügbarKund*innen können jetzt außerdem ihre Kartendaten - wie Nummer oder CardValidation Code (CVC) - in der App aufrufen. Beim Online-Shopping kopieren siedie Zahlungsinformationen somit einfach aus der C24-App. Händisches Abtippenentfällt. Gleichzeitig sind die Daten in der App jederzeit geschützt. Die Appder C24 Bank gibt es im App Store(https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple und im GooglePlay Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp) .Über die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet,Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen undgleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimierenund Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open BankingPlattform und bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auchFinanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei derC24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wirdder Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Dasbietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstlicheIntelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen vonCHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oderMobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementareGrundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damitGirokonten klimapositiv.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4857364OTS: CHECK24 GmbH