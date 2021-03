HAUCK & AUFHÄUSER stuft Gea Group auf 'Hold'

Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Frederik Bitter

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Gea von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 30 Euro angehoben. Innerhalb der vergangenen rund zwei Jahre sei das Management des Anlagenbauers erfolgreich die wichtigsten Themen angegangen, die ihn damals zu einer Abstufung veranlasst hätten, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem seien die Negativtrends bei der operativen Marge und der Kapitalrentabilität gestoppt und bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital umgekehrt worden. Er verwies zudem darauf, dass er außerdem seinen Bewertungshorizont weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 08:31 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 08:31 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.