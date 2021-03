Neubesetzung im Beirat der LEONINE Studios (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- LEONINE Studios beruft die US-Amerikanerin und anerkannte Digital-ExpertinHeather Moosnick in den BeiratLEONINE Studios hat die US-amerikanische Digital-Expertin Heather Moosnick inden Beirat des Unternehmens berufen. Moosnick verfügt über umfassendeErfahrungen aus leitenden Funktionen in den Bereichen Content-Strategie,Geschäftsentwicklung und Partner-Management unter anderem bei Hulu, Google,Warner Music Group (WMG), CBS und Viacom (MTV Networks). Dem Beirat gehörendarüber hinaus als Vorsitzende die Gründerin und Managing Partner von AtwaterCapital, Vania Schlogel, Bettina Reitz, Präsidentin der Hochschule für Fernsehenund Film in München, Philipp Freise, Partner und Co-Head of European PrivateEquity KKR, Philipp Schälli, Principal Private Equity KKR, sowie Andreas Wiele,Senior Advisory Board KKR, an.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, kommentiert die Berufung: "Wir freuen unssehr, Heather Moosnick in unserem Beirat begrüßen zu können. Ihre tiefenKenntnisse des digitalen Mediensektors und ihre große Erfahrung im gesamtenContent-Business werden sehr wertvoll für die Weiterentwicklung der LEONINEStudios sein. Wir produzieren in allen Genres kreative Premium-Inhalte und sindstarker Partner sowohl für traditionelle Medienanbieter als auch für die neuenPlayer, die für die Disruption unserer sich ständig verändernden Content- undMedienlandschaft stehen. Heather Moosnicks Wissen wird uns darin unterstützen,unsere Position als Content-Partner weiter auszubauen."Vania Schlogel ist Gründerin und Managing Partner des auf Investments im Medien-und Entertainment-Sektor spezialisierten Unternehmens Atwater Capital, daszusammen mit der führenden globalen Investment Gesellschaft KKR in LEONINEStudios investiert ist. Als Vorsitzende des Beirats begrüßt sie die Berufung desweiteren Beiratsmitglieds: "Wir freuen uns sehr, eine so erfahreneMedienmanagerin wie Heather Moosnick im Beirat der LEONINE Studios willkommen zuheißen. Mit ihren Erfahrungen aus ihren Tätigkeiten in den Bereichen Strategieund Geschäftsentwicklung bei einigen der weltweit führenden Medienunternehmenwird sie für das weitere Wachstum von LEONINE wertvollen Input geben können. Ichbin stolz darauf, einem Beirat mit so überzeugenden Führungspersönlichkeitenvorzustehen - mit seiner diversen Besetzung setzen wir auch ein Zeichen imglobalen Medien- und Unterhaltungssektor."Heather Moosnick, neues Beiratsmitglied der LEONINE Studios, ergänzt: "Ich freuemich sehr auf meine Tätigkeit im Beirat eines so dynamischen undzukunftsorientierten Medienunternehmens und die Zusammenarbeit mit Fred Kogel