LG Innotek schließt sich mit Microsoft zusammen, um eine Cloud-verbundene 3D-Sensorik-Kamera auf den Markt zu bringen

LG Innotek entwickelt 3D-Sensormodule auf Basis der Microsoft ToF-Technologie

LG Innotek und Microsoft arbeiten gemeinsam an der Vermarktung einer Cloud-verbundenen 3D-Kamera.

Die Zusammenarbeit wird einen einfachen Zugang zur Erstellung von 3D-Vision-Anwendungen für verschiedene Branchen ermöglichen.

SEOUL, Südkorea, 8. März 2021 /PRNewswire/ -- LG Innotek (CEO Cheoldong Jeong) gab am 8. März bekannt, dass das Unternehmen mit Microsoft zusammenarbeitet, um den Zugang zur 3D-Vision-Technologie freizugeben und Innovationen in verschiedenen vertikalen Branchen wie Fitness, Gesundheitswesen, Logistik und Einzelhandel mit den auf ToF-Technologie (Time of Flight) basierenden 3D-Kameramodulen von LG Innotek und der Azure Depth Platform von Microsoft zu ermöglichen.

Die Lokalisierung der Position von Objekten ist ein wichtiger Aspekt der Szenenanalyse. Diese Informationen direkt von einer 3D-ToF-Kamera zu erhalten, anstatt sie von einer oder mehreren 2D-Kameras abzuleiten, vereinfacht die Analyse und erhöht die Robustheit. 3D-Kameras eignen sich für robuste Computer-Vision-Analysen mit weniger Berechnungen für viele kommerzielle Anwendungsfälle. Die Entwicklung und Fertigung von 3D-Kameras erfordert jedoch eine spezielle Beleuchtungstechnologie, ein ausgeprägtes Verständnis für die Sensorebene und optische Designfähigkeiten, die derzeit nur auf wenige Kameramodulhersteller beschränkt sind.