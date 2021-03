Rendite-Dreieck belegt Potenzial von Mitarbeiteraktien für Vermögensaufbau

DGAP-Media / 08.03.2021 / 10:44

Initiative von AGP Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung, Deutsches Aktieninstitut und hkp/// group mit aktualisierter Datenbasis

Der ab Juli 2021 geltende steuerliche Freibetrag für Mitarbeiteraktien in Höhe von 720 Euro ist schon jetzt im Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien abbildbar.

87 Prozent der Mitarbeiteraktienpläne erzielen über zehn Jahre eine jährliche Rendite von mindestens fünf Prozent, die Hälfte der Pläne sogar von über elf Prozent pro Jahr. Frankfurt am Main, 08. März 2021. Ab sofort können über das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien die Entwicklungen von Beteiligungsprogrammen börsennotierter Unternehmen in Deutschland für die Jahre 1996 bis einschließlich 2020 berechnet werden. Für die Berechnungen können Angaben zur Ausgestaltung von Mitarbeiteraktienprogrammen, zu Freibeträgen und anderen relevanten Aspekten einbezogen werden. Auch die Verdopplung des steuerlichen Freibetrags für Mitarbeitereinlagen auf 720 Euro jährlich, die voraussichtlich zum 1. Juli 2021 in Kraft tritt, kann schon bei der Berechnung berücksichtigt werden. Im Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien sind alle DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen berücksichtigt. Aktuelle Analysen belegen attraktive Wertsteigerungen

Neueste Analysen auf Basis des Rendite-Dreiecks Mitarbeiteraktien illustrieren die Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen für alle Beteiligten: - Überlegene Rendite gegenüber herkömmlichen Investments

Die Anlage von jährlich 1.200 Euro in ein marktüblich gestaltetes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm von DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen erwirtschaftet über einen Zehnjahreszeitraum im Durchschnitt rund 11.900 Euro mehr Gewinn als eine zehnjährige Bundesanleihe. Da die Unternehmen des TecDAX jeweils auch im DAX, MDAX oder SDAX enthalten sind, wurde dieser bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. - Höherer Steuerfreibetrag wirkt sich positiv aus

Die Erhöhung des Steuerfreibetrags für Mitarbeiterbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro führt bei einem marktüblich gestalteten Programm im Verlauf von zehn Jahren zu einem Anstieg der Gesamtrendite von ca. 92 Prozent auf ca. 97 Prozent.