q.beyond mit reta award als Top Supplier Retail 2021 ausgezeichnet

- Bester Technologiepartner in der Kategorie Enterprise Solutions

- Gemeinsame Auszeichnung mit dem Kunden Fressnapf

- Digitale Lösung steuert Mindesthaltbarkeit und Rabatte über elektronische Preisschilder

Köln, 8. März 2021 - Das EHI Retail Institute hat q.beyond mit dem diesjährigen reta award als besten Technologiezulieferer für den Handel ausgezeichnet. Den Preis in der Kategorie Enterprise Solutions erhält der Cloud-, SAP- und IoT-Spezialist gemeinsam mit dem Kunden Fressnapf für eine mobile Lösung zur digitalen Einzelhandelsfiliale.

Für das prämierte Projekt steuert q.beyond digitale Technologien bei, mit denen Fressnapf beispielsweise Verluste bei verderblicher Tiernahrung verringert und so die Nachhaltigkeit seiner Warenkreisläufe steigert. "Zusammen mit unserem Kunden Fressnapf entwickeln wir Lösungen für intelligente Prozesse und ein digitales Einkaufserlebnis in der Filiale. Der reta award ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im Handel, und wir freuen uns sehr darüber, dass unsere digitalen Innovationen jetzt mit dem Preis für die beste Enterprise Solution 2021 ausgezeichnet werden", sagt Thorsten Raquet, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. Der Handelssektor gehört neben dem produzierenden Gewerbe und der Energiewirtschaft zu den drei Fokusbranchen von q.beyond, in denen zwei Drittel der Umsätze erzielt werden.

Waren vor Ablauf der Mindesthaltbarkeit automatisch rabattieren

In der Fressnapf-Pilotfiliale am Hauptsitz in Krefeld erfassen Mitarbeiter die Mindesthaltbarkeit verderblicher Waren mobil per App. Die Daten laufen im "StoreButler" zusammen: Über diese Cloud- und IoT-Plattform von q.beyond steuert Fressnapf unter anderem auch die elektronischen Preisschilder. Innerhalb von Minuten aktualisiert die Plattform alle Preisschilder in der digitalen Filiale. Die Lösung macht nicht nur das zeitraubende Umsortieren und Separieren von Waren kurz vor Ablauf der Haltbarkeit überflüssig. Durch vorausschauende Preisanpassung lassen sich Abschreibungen auf abgelaufene Waren deutlich verringern und natürliche Ressourcen schonen.