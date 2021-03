Kann die Deutsche Bank-Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 11,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de liegen für die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) die Zeiten der massiven Kursabschläge bereits lange zurück. Seit Oktober 2020 stieg die Aktie dynamisch an und überwand auch den markanten Widerstand bei 9,20 Euro. Kann die Deutsche Bank-Aktie über das Vorwochenhoch bei 10,80 Euro ausbrechen, dann könnte sie bis auf das Zwischenhoch aus dem Jahr 2018 bei 11,28 Euro und danach an die Kurszielzone bei 11,50 Euro ansteigen.

Anleger mit hoher Risikobereitschaft, die der von den Experten als haltens- oder verkaufenswert vorgeschlagenen Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Wochen einen Kursanstieg auf das Kursziel bei 11,50 Euro zutrauen, könnten ein Investment in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.