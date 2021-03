Gold-Longs gehen weiter zurück, Rohöl-Longs stabil - CoT-Report

Washington 08.03.2021 - Die Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Rohstoffe zuletzt weiter reduziert. Vor allem bei Gold ging es dabei nach unten, aber auch bei Kupfer und Silber waren Rückgänge zu verzeichnen.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 2. März, um 5,8 Prozent auf 1.407.802 Kontrakte reduziert. Dabei stand die Anpassung der Haltung gegenüber Gold im Vordergrund. Aber auch die geänderte Dynamik bei den Agrarrohstoffen zeigte sich deutlich.





Der Goldpreis ist in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten und notiert um die Marke von 1.700 USD. Die steigenden Renditen auf US-Staatsanleihen und der etwas festere US-Dollar hat die Attraktivität von nicht-rentierenden Anlageklassen deutlich reduziert. Gleichzeitig sind zuletzt aber die Sorgen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Inflation gestiegen. Dies wird noch bestärkt durch den Erfolg des 1,9 Bio. USD-Stimulusprogramms, das im Kongress und im Senat bestätigt wurde. Nach einigen Änderungen im Senat, die nun erneut durch den Kongress gehen müssen, dürfte das Programm in Kürze umgesetzt werden. Hieraus dürften sich Auswirkungen auf die Nachfrage und damit die Preisentwicklung ergeben. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Gold zuletzt um 30,6 Prozent auf 57.856 Kontrakte reduziert.Die Netto-Longs auf Silber wurden um 20,8 Prozent auf 31.506 Kontrakte gesenkt. Bei Platin war ein Rückgang der Netto-Longs um 20,5 Prozent auf 20.614 Kontrakte zu verzeichnen und die Netto-Longs auf Palladium wurden um 40,6 Prozent 1.702 Kontrakte ausgeweitet.Derweil sind die Ölpreise in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen. Brent-Rohöl erreichte am Montag die Marke von 70 USD, nachdem Ölanlagen in Saudi-Arabien angegriffen wurden. Die spekulativen Finanzinvestoren sahen jedoch bis vor kurzem das Aufwärtspotential weniger optimistisch und haben ihre Netto-Longpositionen auf das schwarze Gold um 0,9 Prozent auf 383.063 Kontrakte reduziert. Dabei liegen die Netto-Longs nach wie vor nahe ihrer Höchststände. Das höhere Preisniveau hat auch dazu beigetragen, dass die Zahl der Förderanlagen in den USA in der vergangenen Woche um vier auf 403 Anlagen ausgeweitet wurde. Die Marktteilnehmer rechnen dennoch nicht mit einer starken Ausweitung der Förderung in den USA. Vielmehr dürften die Produzenten ihre Cashbestände für Dividendenzahlungen verwenden.Die Netto-Longpositionen auf Kupfer wurden um 7,1 Prozent auf 65.506 Kontrakte reduziert. Das rote Metall konnte das Niveau von 9.000 USD in London nicht verteidigen. Die jüngsten chinesischen Außenhandelsdaten zeigten allerdings eine starke Erholung der Nachfrage im Februar, was Kupfer neuen Schwung verleihen könnte. Gleichzeitig hat das Metall in den vergangenen Monaten stark zugelegt, weshalb nun auch eine Abwartehaltung der Marktteilnehmer einsetzen könnte. Der festere US-Dollar hat in der vergangenen Woche bereits zu deutlichen Kurskorrekturen bei den Metallen an der London Metal Exchange geführt, was die Vorsicht der Investoren verdeutlicht.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich die geänderte Haltung der Investoren deutlich. Die Netto-Longs auf Mais wurden um 3,5 Prozent auf 348.546 Kontrakte reduziert, die Netto-Longs auf Sojabohnen wurden um 9,8 Prozent auf 155.561 Kontrakte gesenkt. Bei Weizen war derweil ein Plus von 18,2 Prozent auf 31.803 Kontrakte zu verzeichnenQuelle: shareribs.com / CFTC