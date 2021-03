Microland wird in der IAOP-Liste "The Global Outsourcing 100" aufgeführt

Bengaluru, Indien, Atlanta und London (ots/PRNewswire) - Microland, ein globales

Unternehmen für digitale Transformation, gab heute seine Aufnahme in die Global

Outsourcing 100-Liste (GO100) der International Association of Outsourcing

Professionals (IAOP) bekannt https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100. Dies ist

eine prestigeträchtige jährliche Auflistung der besten Anbieter und Berater der

Welt. Die Aufnahme in GO100 zeigt das Engagement für hervorragende Leistungen

und kontinuierliche Verbesserungen, die das Markenzeichen der

Outsourcing-Branche sind. Dieses Programm zeichnet Organisationen aus, die in

der Branche führend sind, und dient als umfassende Ressource für die Buy-Side

während des Partnerauswahlprozesses.



Microland wurde in die 2021 Global Outsourcing 100 durch eine strenge

Bewertungsmethodik aufgenommen, die eine Überprüfung durch ein unabhängiges

Gremium von IAOP-Kundenmitgliedern beinhaltet, die über umfangreiche Erfahrungen

bei der Auswahl von Outsourcing-Dienstleistern verfügen. Microland ist in dieser

Liste aufgrund seiner herausragenden Leistungen in vier Bereichen der Bewertung

aufgeführt:







Unternehmens nachgewiesen werden

- Auszeichnungen und Zertifizierungen , nachgewiesen durch Branchenanerkennung

und relevante organisatorische und individuelle professionelle

Zertifizierungen

- Programme für Innovation , nachgewiesen durch spezifische Programme und daraus

resultierende Ergebnisse, die neue Formen von Wert für Kunden schaffen

- Soziale Verantwortung des Unternehmens , wie sie sich in

Unternehmensprogrammen und -ergebnissen zeigt, die sich mit dem Engagement und

der Entwicklung von Gemeinden befassen



Ashish Mahadwar, President Microland Limited , sagte: "Microland hat in den

letzten 31 Jahren Pionierarbeit für innovative IT-Infrastrukturlösungen

geleistet und sich dabei stets auf die Bereitstellung von transformativen

Lösungen der nächsten Generation konzentriert. Microland hat für seine Kunden

'Making Digital Happen' gemacht, um sicherzustellen, dass sie ihren

Wettbewerbsvorteil auf dem Markt behalten. Diese Anerkennung ist eine weitere

große Bestätigung und Feier unserer fundamentalen Stärken. Es ist eine würdige

Ergänzung zu unserer Reihe von Auszeichnungen, die wir in letzter Zeit erhalten

haben, darunter die Anerkennung als Leader im Gartner Magic Quadrant für Managed

Network Services*. Ich möchte mich bei all unseren Kunden für ihr Vertrauen in

Microland und bei allen Microland-Mitarbeitern für ihre große Kundenorientierung

bedanken. "



Die IAOP ist der globale Verband, der Kunden, Anbieter, Berater und Akademiker Seite 2 ► Seite 1 von 2



- Kundenreferenzen , die durch die Wertschöpfung bei den Top-Kunden desUnternehmens nachgewiesen werden- Auszeichnungen und Zertifizierungen , nachgewiesen durch Branchenanerkennungund relevante organisatorische und individuelle professionelleZertifizierungen- Programme für Innovation , nachgewiesen durch spezifische Programme und darausresultierende Ergebnisse, die neue Formen von Wert für Kunden schaffen- Soziale Verantwortung des Unternehmens , wie sie sich inUnternehmensprogrammen und -ergebnissen zeigt, die sich mit dem Engagement undder Entwicklung von Gemeinden befassenAshish Mahadwar, President Microland Limited , sagte: "Microland hat in denletzten 31 Jahren Pionierarbeit für innovative IT-Infrastrukturlösungengeleistet und sich dabei stets auf die Bereitstellung von transformativenLösungen der nächsten Generation konzentriert. Microland hat für seine Kunden'Making Digital Happen' gemacht, um sicherzustellen, dass sie ihrenWettbewerbsvorteil auf dem Markt behalten. Diese Anerkennung ist eine weiteregroße Bestätigung und Feier unserer fundamentalen Stärken. Es ist eine würdigeErgänzung zu unserer Reihe von Auszeichnungen, die wir in letzter Zeit erhaltenhaben, darunter die Anerkennung als Leader im Gartner Magic Quadrant für ManagedNetwork Services*. Ich möchte mich bei all unseren Kunden für ihr Vertrauen inMicroland und bei allen Microland-Mitarbeitern für ihre große Kundenorientierungbedanken. "Die IAOP ist der globale Verband, der Kunden, Anbieter, Berater und Akademiker