Köln (ots) -



- Ford veröffentlicht eine spektakuläre Videoreihe. Unter dem Motto "Versus"

tritt der neue Ford Mustang Mach-E gegen vier unterschiedliche Gegner an,

darunter die physikalische Schwerkraft, eine Rakete, eine mobile Boxen-Crew

und die menschliche DNA

- Die Videos demonstrieren die Leistungsfähigkeit des batterie-elektrischen Ford

Mustang Mach-E und entkräften verbreitete Vorurteile bezüglich der Reichweite

von E-Fahrzeugen

- Der Begriff "Versus" bezieht sich auf einen Trend bei Google-Suchanfragen



Haben Sie schon einmal gesehen, wie ein Auto die Schwerkraft überwindet und aus

dem Stand an einem fallenden Kronleuchter vorbei beschleunigt, zwischen

identischen Zwillingen unterscheidet oder Kopf-an-Kopf mit einer Rakete

beschleunigt? In einer vierteiligen neuen Serie von Ford-Videos stellt sich der

vollelektrische Mustang Mach-E genau diesen Herausforderungen. Spoiler-Alarm: Er

meistert alle Aufgaben mit Erfolg.





Der neue Mustang Mach-E wurde von Grund auf neu entwickelt. Als automobilerMeilenstein verändert er unsere Wahrnehmung und zeigt, welche Leistungen einElektroauto vollbringen kann. Dank seiner beeindruckenden Eigenschaften ist derneue Mustang Mach-E das perfekte Fahrzeug, um die Hauptrolle in einerüberraschenden Videoreihe zu übernehmen. Nicht nur, dass jede Episode wichtigeTechnologien hervorhebt, vielmehr korrigiert die neue Serie, wie auch dasFahrzeug selbst, häufige Vorurteile gegenüber Elektrofahrzeugen bezüglich derReichweite und der Leistung.Mit Stolz trägt der neue Mustang Mach-E das berühmte "Mustang"-Emblem, er istdas erste elektrifizierte Fahrzeug von Ford, das über die Gene der weltbekanntenSportwagen-Ikone verfügt. Die spektakuläre Videoreihe unterstützt dieMarkteinführung des Ford Mustang Mach-E in Europa, während die erstenElektro-Mach-Es dieser Tage an Kunden in Europa ausgeliefert werden.Mustang Mach-E stellt sich Herausforderungen - die Videoreihe im ÜberblickDie in Europa veröffentlichten Videos tragen den Namen "Versus" ("Gegen") imTitel, denn in vier Folgen tritt der Ford Mustang Mach-E gegen ebensounterschiedlichen wie fordernden Konkurrenten an:- Mustang Mach-E versus Schwerkraft: Sein Drehmoment ist extrem kraftvoll. Aberist es bullig genug, um die Gesetze der Schwerkraft in Frage zu stellen? Wieder batterie-elektrische Mustang Mach-E gegen einen fallenden Kronleuchterantritt, und damit gegen die Schwerkraft.- Mustang Mach-E versus Rakete: Eine 3,5-Meter-Rakete hilft dabei, diebeeindruckende Reichweite des vollelektrischen Fahrzeugs von bis zu 610