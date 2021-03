IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro erfolgreich ab - Bezugsquote von 97 Prozent seitens der Streu

Weimar, 08. März 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat ihre Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Ende der Bezugsfrist am 4. März 2021 erfolgreich beendet. Bereits im Rahmen einer Vorabplatzierung am 16. Februar 2021 wurden sämtliche angebotenen 750.000 Neue Aktien zu einem fixen Preis von 34 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 4.750.000 Euro, eingeteilt in 4.750.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

Die Bezugsquote seitens der Streubesitzaktionäre für die im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angebotenen 232.856 Neuen Aktien betrug 97 Prozent, womit das hohe Vertrauen der Aktionäre in IBU-tec deutlich wird.

Mit der durchgeführten Kapitalerhöhung fließt IBU-tec ein Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen maßgeblich für die Umsetzung der Strategie "IBU 2025" verwendet werden. Investitionsschwerpunkte sind die Wachstumsfelder Batteriewerkstoffe, Glasbeschichtung sowie Service und Recycling.

Die Kapitalerhöhung wurde am 2. März 2021 in das Handelsregister eingetragen. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0XYHT5 / WKN A0XYHT) wird voraussichtlich am 10. März 2021 erfolgen.

Hauck & Aufhäuser hat die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.