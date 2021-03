Doré Copper Mining: Nächster Schritt zum Minenbau

Schon 2023 will Doré Copper Mining mit dem Abbau von Kupfer und Gold beginnen. Nun treibt man die Vorbereitungen für die Entwässerung der beiden früheren Minen Joe Mann und Cedar Bay voran.

Schon 2023 will Doré Copper Mining mit dem Abbau von Kupfer und Gold beginnen. Nun treibt man die Vorbereitungen für die Entwässerung der beiden früheren Minen Joe Mann und Cedar Bay voran und will zügig eine Entscheidung darüber treffen.

Doré Copper Mining: Entscheidung über Entwässerung der Minen

Doré Copper Mining (0,84 CAD | 0,54 Euro; CA25821T100) bereitet sich nun auf die Entwässerung der beiden früheren Gold- und Kupferminen Joe Mann und Cedar Bay vor. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man die Probenentnahmen mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Die beiden Minen will Doré Copper als erstes in Betrieb nehmen, um das abgebaute Erz auf der firmeneigenen Mühle zu verarbeiten. CEO und Firmengründer Ernest Mast berichtete, dass die Wasserproben positiv ausfielen. Zudem sei man überrascht, in welch gutem Zustand die Schächte in den früheren Minen seien. Mit Abschluss der Vorbereitungen kann das Unternehmen eine zügige Entscheidung darüber treffen, mit der Entwässerung zu beginnen.