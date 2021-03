Euro und Cable tendieren abwärts, U.S. VPI Daten und EZB könnten die weitere Richtung bestimmen

Der U.S. Arbeitsmarktbericht vom letzten Freitag übertraf alle Erwartungen und zeigte einen Jobzuwachs von 379,000 Stellen im Monat Februar während die Arbeitslosenquote auf 6,2 Prozent fiel. Wirtschaftler erwarten mit der Wiedereröffnung der Betriebe und einem zusätzlichen Rückgang der Covid-19 Zahlen sogar noch stärkere Arbeitsmarktzahlen im März und in den folgenden Monaten. Der Bericht ergänzt den Beweis, dass die U.S. Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt und mit der Aussicht auf weitere Stimuli zogen U.S. Aktien wieder an und der Dollar verteuerte sich.

Diese Woche richtet sich der Fokus auf die Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch und die Entscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Vorausschauend könnte sich die Stärke des U.S. Dollars aufgrund des aufgehellten Wirtschaftsausblicks fortsetzen. Die U.S. Inflationszahlen werden auf Jahresbasis mit einem Anstieg auf 1,7 Prozent von zuvor 1,4 Prozent erwartet und dieser Ausblick könnte zusätzliches Vertrauen in die Wirtschaftserholung erzeugen und die Nachfrage nach Dollar unterstützen.