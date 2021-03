GFN erweitert Kursangebot und eröffnet Teilnehmern neue Chancen (FOTO)

Heidelberg (ots) - Die GFN GmbH (https://www.gfn.de/) baut ihr Kursangebot um

viele neue Themen rund um IT, Projektmanagement und Methodik/Didaktik aus. In

geförderten Coachings, Umschulungen und Weiterbildungen eröffnet die GFN

berufliche Perspektiven, vermittelt praxisrelevante Kompetenzen für den

beruflichen (Wieder-)Einstieg, unterstützt Kandidaten im Bewerbungsprozess und

legt mit bedarfsorientierter Förderung die Basis für einen zukunftssicheren

Arbeitsplatz. Von Grundlagenkursen für IT-Berufe über Vorbereitungskurse und

Umschulungen für Fachinformatiker (IHK), IT-Anwenderkurse, Büromanagement,

Webdesign, Digital Marketing, Web- und Softwareentwicklung, Projekt- und

Servicemanagement sowie verschiedene Weiterbildungen im Bereich Methodik und

Didaktik ist für jedes Interessengebiet etwas dabei.



Ohne IT-Fachkräfte keine erfolgreiche Digitalisierung





IT-Kompetenzen werden dank Digitalisierung und Home-Office in nahezu allenUnternehmen dringend gebraucht. Doch qualifizierte IT-Fachkräfte fehlen häufig.Die Umschulung zum Fachinformatiker mit besonderem Fokus auf IT-Sicherheit undDatenschutz ermöglicht einen schnellen, fundierten Einstieg in die IT-Brancheund kann helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Unternehmen, die mit denkompetenten Trainern der GFN ihre Teams in IT-Themen weiterbilden, profitierenvom Know-how-Zuwachs im Betrieb und vom erworbenen AdA-Schein, mit dem sie inder eigenen Organisation Nachwuchskräfte ausbilden dürfen. Zum Aufbau desnotwendigen Basiswissens und IT-spezifischer Englischkenntnisse bietet die GFNQuereinsteigern verschiedene Grundlagenkurse an. Darüber hinaus vermittelnIT-Anwenderkurse und Schulungen im Bereich Büromanagement die wichtigstenGrundlagen im Umgang mit Hard- und Software. SAP, Microsoft und Linux sind nureinige Beispiele der Anwendungen, die in diesem Rahmen unterrichtet werden -selbstverständlich mit der Option, den jeweiligen Kurs mit dem Erwerb einesanerkannten Hersteller-Zertifikats abzuschließen.Softwareentwicklung, Webdesign und Digital Marketing auf dem VormarschKreativ-Programme wie Adobe Photoshop, Illustrator oder InDesign sind heute invielen Unternehmen im Einsatz, weshalb die GFN auch in diesem Umfeld ihrKursangebot ausgebaut hat. Sich hier weiterzuentwickeln, macht auch fürQuereinsteiger Sinn, die im kreativen Bereich arbeiten möchten. Darüber hinausbietet die GFN Softwareentwicklungskurse in verschiedensten gängigenProgrammiersprachen an, unter anderem Python, C# und C++.Projektmanagement und Soft Skills weiter wichtigUm erfolgreiches IT-Service-Management (ITSM) zu betreiben, ist die ITInfrastructure Library (ITIL) das wichtigste Framework. Darüber hinaus wächstder Bedarf an DevOps, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb zuoptimieren. Diese wichtigen Themen hat die GFN in konkrete Kursangeboteübersetzt, mit denen Teilnehmer ihr Wissen auf- und ausbauen können. Doch auchSoft Skills kommen nicht zu kurz: Im Bereich Methodik und Didaktik bietet dasUnternehmen eine Weiterbildung zum E-Trainer, um der zunehmenden Bedeutung vondigitalen Lernmethoden Rechnung zu tragen. Und auch im Bereich Kommunikation undKonfliktmanagement werden wichtige Schlüsselkompetenzen vermittelt. Da im Zugedes digitalen Wandels auch der Bedarf an digitalen Weiterbildungsangebotensteigt, hat die GFN sich mit Online-Schulungen und medienpädagogisch kompetentenTrainern optimal aufgestellt.Über die GFN GmbHDie 1997 gegründete GFN GmbH begleitet als einer der größten Bildungsanbietermit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung undberuflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt liegt auf marktaktuellenIT-Umschulungen und -Weiterbildungen in den Bereichen IT, Marketing undProjektmanagement für Arbeitsuchende sowie auf bedarfsorientierten Coachings.Darüber hinaus bietet die GFN GmbH IT-Trainings für Berufstätige sowie spezielleUnternehmensschulungen an. Kooperationen mit führenden Herstellern derSoftwarebranche sowie ein ausgezeichnetes Netzwerk zu Bildungspartnerngewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschrittorientiertes Schulungsangebot. Die GFN GmbH betreibt über 30 Standorte in ganzDeutschland und bietet darüber hinaus ortsunabhängige Kurse und Coachings indigitaler Form an.Pressekontakt:GFN GmbHNicola RömerHead of Marketingmailto:nicola.roemer@gfn.dePIABO PRDominique-Silvia WiechmannCommunications Director0178 839 70 23mailto:gfn@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7749/4857535OTS: GFN