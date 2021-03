REWE Group stärkt Frauen für Geschlechtergerechtigkeit entlang der Lieferketten / Leitlinie definiert Maßnahmen zur Förderung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Teilhabe

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Immer noch sind Frauen weltweit überproportional stark von Armut,Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung durch soziale oder patriarchaleGesellschaftsstrukturen betroffen. Zum heutigen Weltfrauentag (8.3.) setzt dieREWE Group ein klares Zeichen und veröffentlicht ihre Leitlinie "Frauen in derLieferkette". Darin definiert der Konzern konkrete Maßnahmen und Ziele zumSchutz und zur Förderung von Frauen entlang globaler Wertschöpfungsketten. ImFokus stehen prekäre Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne, fehlendeArbeitssicherheit sowie mangelnde Teilhabe am wirtschaftlichen Leben.Als einer der führenden Handelskonzerne in Deutschland und Europa bezieht dieREWE Group eine Vielzahl von Produkten und Produktbestandteilen überLieferketten, die sich mitunter über mehrere Länder erstrecken. Insbesondere imAgrarrohstoffanbau sowie der Agrarproduktion bestehen erhöhte Risiken für dieMissachtung von Arbeits- und Sozialstandards. Betroffen von solchen Missständensind häufig vor allem Frauen. Nach aktuellen Schätzungen wird weltweit etwa 43Prozent der landwirtschaftlichen Arbeit von Frauen getätigt - gleichzeitigverfügen diese aber meist nicht über eigenes Land und haben keinen Zugang zuKrediten oder technischer Unterstützung. Ihren Verdienst geben sie zu etwa 90Prozent für die Ernährung der Familie und die Ausbildung der Kinder aus. Frauensind häufig von extremer Armut betroffen, insbesondere in dem Alter, in dem sieKinder bekommen und versorgen. Folglich fehlt auch eine soziale Absicherung imAlter.Die REWE Group ist 2020 der UN-Initiative "Women's Empowerment Principles"beigetreten und bekennt sich zur gezielten Stärkung von Frauen im Unternehmenund in der Gesellschaft. Die "Women's Empowerment Principles" sind einegemeinsame Initiative von UN Women und UN Global Compact. Sie orientieren sichan internationalen Arbeits- und Menschenrechtsstandards, derGleichstellungsdimensionen der Agenda 2030 und der Ziele der Vereinten Nationenfür nachhaltige Entwicklung. Dazu gehören gleicher Lohn für gleichwertigeArbeit, geschlechtsspezifische Maßnahmen zur Förderung von Frauen undNull-Toleranz gegenüber sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Seit Jahren setztsich die REWE Group zudem mit konkreten Projekten und Maßnahmen dafür ein, dieLebens- und Arbeitssituationen von Frauen, insbesondere in den eigenenWertschöpfungsketten, zu verbessern und fairen Handel zu fördern.Unterstützung und Weiterbildung von Kaffeebäuerinnen in PeruDie Fairtrade-Kaffeekooperative Valle de Incahuasi in Peru produziert den REWEFeine Welt Kaffee, der Fairtrade- und Bio-zertifiziert ist. Die REWE Group gibtden Kaffeebäuerinnen und -bauern mit einer Abnahmegarantie Stabilität und