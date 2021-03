Media and Games Invest gibt erfolgreichen Launch von Trove in Südkorea bekannt

08.03.2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und Skalensegment Frankfurt Stock Exchange) kann den erfolgreichen Start von Trove in Südkorea in Zusammenarbeit mit ihrem Publishing-Partner Aprogen Games bekannt geben.

Trove, eines der Top-Spiele der MGI-Games Unit gamigo, hat die Closed Beta Phase erfolgreich abgeschlossen und ist jetzt auch auf den öffentlichen Server in Korea gestartet. Das beliebte Voxel-MMO-Spiel wird in Korea von unserem Publishing Partner Aprogen Games, im Rahmen einer Sublizenz veröffentlicht.

"Trove ist ein gutes Beispiel, um das Potenzial für weitere Wachstumsmöglichkeiten durch Internationalisierung in neue Märkte und Plattformerweiterungen aufzuzeigen. Durch die Sublizenzierung des Spiels an unseren lokalen Partner Aprogen Games erwarten wir, dass sich die Spielerbasis deutlich erhöht", sagt Jens Knauber, COO von MGI.

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt