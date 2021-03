Moody’s Analytics erhält Auszeichnung als ‚IFRS 9 Solution Provider of the Year‘

Moody’s Analytics hat die Auszeichnung IFRS 9 Solution Provider of the Year (Lösungsanbieter des Jahres nach IFRS 9) bei den Insurance Asset Risk Awards von 2021 erhalten. Diese ist die jüngste Anerkennung für seine Fähigkeiten in diesem Bereich, nachdem es die Auszeichnungen IFRS 9 – Enterprise Solution of the Year (Unternehmenslösung des Jahres nach IFRS 9) und IFRS 9 – ECL Modelling Solution of the Year (ECL-Modellierungslösung des Jahres nach IFRS 9) bei den Risk Technology Awards im vergangenen Jahr gewonnen hat.

