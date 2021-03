BARCLAYS belässt CRH auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CRH von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Nabil Ahmed hält die Papiere des Baustoffkonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie für vergleichsweise teuer. Er hob allerdings seine Schätzungen aufgrund besserer Geschäftsaussichten in den USA und angepasster Währungsschätzungen an./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 20:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 05:00 / GMT







Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nabil Ahmed

Analysiertes Unternehmen: CRH

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





