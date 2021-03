^ DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Prognose/Finanzierung The Social Chain AG gibt auf der Basis vorläufiger Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2021 ab und prüft verschiedene Finanzierungsoptionen

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 8. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") erwartet nach vorläufigen und noch ungeprüften Pro-Forma Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 einen konsolidierten Konzernumsatz von ca. 230 Mio. Euro (Pro-Forma 2019: 179 Mio. Euro; HGB Konzernabschluss 2019: EUR 50 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA) liegt auf vorläufiger Basis im positiven einstelligen Millionen Euro Bereich (Pro-Forma 2019: minus 7 Mio. Euro).



Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand aus heutiger Sicht - unter Berücksichtigung des bisherigen Geschäftsverlaufs - weiterhin ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum. Der Vorstand geht hierbei von einem zu erwartenden Konzernumsatz von rund 320 Mio. Euro sowie einem positiven (bereinigten) EBITDA aus der Geschäftstätigkeit von rund 15 Mio. Euro aus.