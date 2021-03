MBB bringt eine Tochter an die Börse, die Friedrich Vorwerk Group SE. Der Börsengang soll im ersten Quartal erfolgen. Geplant ist die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt. Es soll eine Kapitalerhöhung geben, Altaktionäre wollen sich ebenfalls von Aktien trennen. Der Streubesitz soll nach dem IPO bei etwa 45 Prozent liegen. Sowohl MBB als auch Vorstandschef Torben Kleinfeldt wollen auch künftig wesentlich an ...