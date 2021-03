Top Supplier Retail Award für commercetools Commerce-Plattform von "außerordentlichem strategischen Nutzen" für Online-Händler

München / Köln (ots) - Das EHI Retail Institute (https://www.ehi.org/) , das

wissenschaftliche Erkenntnisse zu sämtlichen relevanten Themen des Handels

liefert, hat die commercetools-Plattform mit dem Top Supplier Retail Award 2021

(https://www.reta-europe.com/) ausgezeichnet. Das EHI und die Lebensmittel

Zeitung vergeben den Preis an Dienstleistungspartner, die an Projekten

prämierter Unternehmen beteiligt sind. Commercetools erhält den Award in der

Kategorie Best Connected Retail Solution als Technologiepartner des dänischen

Unternehmens Salling Group A/S, zu dem u.a. der europäische Diskounter Netto und

die dänische SB-Warenhaus-Kette Bilka gehören.



Die Salling Group ist ein Handelsunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte:

Der Konzern vereint Supermärkte, Web-Shops, Selbstbedienungs-Cafés und

Eigenmarken unter seinem Dach, so beispielsweise Netto und Starbucks. Diese

Vielfalt verlangt ein individualisierbares und skalierbares System im Backend.

Dafür hat sich commercetools als Technologiepartner laut Jurybegründung als

"herausragende Lösung mit außerordentlichem strategischem Nutzen für die Partner

im Handel" bewährt.







Omnichannel-Erfahrung für ihre Nutzer. Durch die Headless-Architektur der

Plattform sind Veränderungen und Anpassungen schnell und flexibel möglich, ohne

den aktuellen Shopbetrieb zu beeinträchtigen. Die neue Lösung wurde in weniger

als zwei Monaten implementiert, spart 75 Prozent an Wartungskosten ein und hat

inzwischen allein über die "Click & Collect"-Funktion eine Steigerung der

Online-Umsätze um 20 Prozent bewirkt.



Verleihung im Rahmen der EHI Innovation Days



Die reta awards werden 2021 bereits zum 14. Mal verliehen. Dabei werden jeweils

drei gleichberechtigte Gewinner in insgesamt fünf Kategorien gekürt. Die Salling

Group und commercetools schaffen es unter die Sieger in der Kategorie "Best

Connected Retail Solution". "Dass dieser Preis für eine Zusammenarbeit verliehen

wird, passt zu unserer Unternehmensphilosophie. Denn wir begreifen uns als

Partner für die Firmen, die sich für unsere Software entscheiden. Wir wollen mit

Ihnen gemeinsam die bestmögliche Nutzererfahrung für ihre Kunden schaffen",

erklärt Hauke Rahm, VP Customer Success bei commercetools.



Der Award wird im Zuge der EHI Innovation Days

(https://events.ehi.de/ehi-innovation-days/) von 15. bis 18. März 2021

überreicht. Das Event zur Kommunikation von Technologie-Innovationen im

Online-Handel findet aufgrund aktueller Einschränkungen als Online-Veranstaltung

statt.



Händler können sich zudem für die Präsentation der Ergebnisse aus persönlichen

Interviews mit 100 Top IT-Entscheidern aus dem Handel in D-A-CH, ergänzt um

spannende Partnervorträge, anmelden. Anmeldelink und weiter Informationen auf

der Veranstaltungsseite (https://events.ehi.de/ehi-innovation-days/) .



Über commercetools



commercetools ist ein weltweit führendes Software-Unternehmen und steht für die

gleichnamige Plattform für den B2C- und B2B-Handel der nächsten Generation. Die

cloudbasierte headless E-Commerce-Software stützt sich auf einen

API-First-Ansatz und flexible Microservices. Damit können Unternehmen ihren

Kunden über alle Touchpoints hinweg umfassende und inspirierende

Einkaufserlebnisse bieten.



Seit seiner Gründung 2006 hat commercetools seinen Hauptsitz in München. Mit

Niederlassungen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist das

Unternehmen global aufgestellt. Internationale Marken, darunter auch

Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf die commercetools-Plattform.



Weitere Informationen finden Sie unter https://commercetools.com/de/



